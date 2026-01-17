Beypazarı'nda Oda Kongresi Gerçekleşti

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Demirciler Sobacılar ve Oto Sanatkarları Odası Olağan Kongresi gerçekleştirildi.
Belediye salonunda üç adayın yarıştığı kongrede, üyeler oy kullandı.
Seçimde İbrahim Erçoban 151 oy alarak Demirciler Sobacılar ve Oto Sanatkarları Odası'nın yeni başkanı seçildi.
Erçoban, oy kullanan delegelere teşekkür etti.
