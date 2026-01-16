Beypazarı\'nda Sabah Namazı Buluşmaları Devam Ediyor

Beypazarı Müftülüğünce hayata geçirilen sabah namazı buluşmaları sürüyor.
Gazipaşa Mahallesi'ndeki Bulgurdede Camisi'nde gerçekleştirilen buluşmaya, İlçe Müftüsü Mehmet Süsün ve cemaat katıldı.
Namazın ardından cemaatle sohbet eden Süsün, yarın sabah namazı buluşmasının Tatlıçeşme Camisi'nde, pazar günü de Cemil Ercan Camisi'nde geçekleştirileceğini kaydetti.
Süsün, vatandaşları ayrıca salı akşamları Diyanet Gençlik Merkezi'ndeki vaaz programına davet etti.
