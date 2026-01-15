Beypazarı'nda Toprak Kayması, Yol Kapandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde toprak kayması meydana gelen yol, jandarma ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, Beypazarı ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle Beypazarı- Boztepe Yolu tamamen ulaşıma kapandı. Jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemi alınırken, mahalle sakinleri evlerine gidebilmek için alternatif yolları kullandı. - ANKARA