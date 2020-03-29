Beypazarı'nda trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Beypazarı'nda trafik kazası: 1 yaralı
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Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
İlçe merkezinde, Ankara Parkı karşısında Esra Öztürk'ün kullandığı 06 BVL 728 plakalı otomobil ile Behram Çulha idaresindeki 06 LGV 54 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada, sürücülerden Esra Öztürk idaresindeki araçta bulunan kardeşi Veysel Öztürk yaralandı.
Yaralı, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:40 Kaynak: AA
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