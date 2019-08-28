Son Dakika Haberleri: Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı
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Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı

16 dakika önce

Beypazarı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı, System.String[]
Beypazarı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Başağaç Mahallesi'nde V.Ç. yönetimindeki 06 BEL 14 plakalı otomobille, Suriye uyruklu Seyfullah Surkabi yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada Seyfullah Surkabi ile motosiklette bulunan kardeşi Abdulnamaz Surkabi yaralandı. Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Seyfullah Surkabi, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Beypazarı, Başağaç, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:16 Kaynak: AA
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