Beypazarı'nda trafik kazası: 2 yaralı
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Beypazarı ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Beypazarı Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 01:16 Kaynak: AA
ilçesinde motosikletle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre Başağaç
Mahallesi'nde V.Ç. yönetimindeki 06 BEL 14 plakalı otomobille, Suriye
uyruklu Seyfullah Surkabi yönetimindeki plakasız motosiklet çarpıştı.
Kazada Seyfullah Surkabi ile motosiklette bulunan kardeşi Abdulnamaz Surkabi yaralandı. Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Seyfullah Surkabi, hava ambulansıyla Ankara
'ya sevk edildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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