Son Dakika Haberleri: Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ömer Ercan'dan Dünya Şoförler Günü mesajı
Son Dakika Güncel Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ömer Ercan'dan Dünya Şoförler Günü mesajı - Son Dakika

Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ömer Ercan'dan Dünya Şoförler Günü mesajı

6 saat önce

Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ömer Ercan, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla bir tüm şoförlerin gününü kutladığını bildirdi.

Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ömer Ercan'dan Dünya Şoförler Günü mesajı, System.String[]

Beypazarı Şoförler Odası Başkanı Ömer Ercan, 30 Kasım Dünya Şoförler Günü dolayısıyla bir tüm şoförlerin gününü kutladığını bildirdi.

Dünya Şoförler Günü olması dolayısıyla AA muhabirine açıklamada bulunan Ömer Ercan, tüm şoför kardeşlerini sevgiyle kucakladığını ve kazazız belasız yolculular dilediğini söyledi.

Odalarının 450 dolayında şoför üyesi bulunduğunu belirten Ercan, "Beypazarı Şoförler Odası olarak biç bir şoför kardeşimizi yolda koymayız. Arızalanan aracına anında müdahale ettiririz. Ayrıca, bölgemizin kara yolu ağlarının nerdeyse dünya standartlarına gelmesi dolayısıyla da devlet nezdindeki tüm yetkililere ve Ankara milletvekillerimize teşekkürlerimi sunuyorum.

Bizim araçlarımız, Derince başta olmak üzere limanlara günlük 1500-2000 bin ton arasında yük taşımaktadır. Anakar Beypazarı Nallıhan akabinde Sakarya'ya bağlanan D140 kontra kesim nolu kara yolunun Çayırhan Mahallesi sonrasında Nallıhan'a kadar olan kısmın duble yolun bir an evvel tamamlanmasını istiyoruz. Zaman zaman, tek şeritli yolda trafik yoğunluğu yaşanmakta ve kazalarda meydana geliyor." dedi.

Beypazarı, Nallıhan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:36 Kaynak: AA
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