Beypiliç fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti

Merkeze bağlı Akçakavak köyü mevkiinde faaliyet gösteren Beypiliç firmasına ait fabrikada feci bir kaza yaşandı. Fabrikada işçi olarak çalışan Recep Semiz (50), canlı tavuk kabul bölümünde bulunan banda sıkıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde hayatını kaybettiği tesit edilen Recep Semiz, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Semiz'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.