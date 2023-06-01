Beypiliç fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Beypiliç fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti

01.06.2023 17:40

Bolu'da Beypiliç firmasına ait fabrikada çalışan 50 yaşındaki Recep Semiz, canlı tavuk kabul bölümünde bulunan banda sıkışarak feci şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkeze bağlı Akçakavak köyü mevkiinde faaliyet gösteren Beypiliç firmasına ait fabrikada feci bir kaza yaşandı. Fabrikada işçi olarak çalışan Recep Semiz (50), canlı tavuk kabul bölümünde bulunan banda sıkıştı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Diğer işçilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede olay yerinde hayatını kaybettiği tesit edilen Recep Semiz, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Semiz'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Recep Semiz, Beypiliç, Bolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypiliç fabrikasında banda sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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