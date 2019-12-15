Beyrut'ta güvenlik güçleri ile göstericiler çatıştı: 33 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyrut'ta güvenlik güçleri ile göstericiler çatıştı: 33 yaralı - Son Dakika

Beyrut'ta güvenlik güçleri ile göstericiler çatıştı: 33 yaralı

6 saat önce

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 33 kişi yaralandı.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta güvenlik güçleri ile göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 33 kişi yaralandı.

Lübnan'da 2 ay önce iletişim vergilerine tepki olarak başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor. Yüzlerce gösterici Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan parlamento binası yakınlarında toplanarak tüm siyasi grupların görevi bırakmasını talep etti. Parlamento binasına giden yolları kapatan güvenlik güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ile müdahale etti. Göstericiler ise güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdi. Yerel kaynaklar, parlamento binası yakınlarında yaşanan çatışmalarda en az 33 kişinin yaralandığını ifade etti.

Lübnan'da gösteriler, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak 17 Ekim'de başlamıştı. Kısa sürede ülkenin birçok kentine yayılan gösterilerin ardından Başbakan Saad el-Hariri 29 Ekim'de istifa etmişti.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Beyrut'ta güvenlik güçleri ile göstericiler çatıştı: 33 yaralı

Parlamento, Lübnan, Beyrut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:55 Kaynak: İHA
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