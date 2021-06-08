Beyşehir Gölü belediye meclisinin gündeminde - Son Dakika

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, Beyşehir Gölü'nün korunması adına gösterilen hassasiyetten dolayı yetkililere teşekkür etti.

Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen Haziran ayı olağan meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı Bayındır, bu yıl yaşanan kuraklıktan olumsuz etkilenen Beyşehir Gölü'ne değindi.

Son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle Beyşehir Gölü'nün korunmasına adına gösterilen hassasiyetten dolayı yetkililere teşekkür eden Bayındır, şunları kaydetti:

"Sayın Valimizle yaptığımız görüşmelerde 1122.40 kotunun altına inilmesinin tehlikesi olduğunu beyan ettik. Gönül istiyor ki, Beyşehir Gölü'nün kotu 1124.30 m.olsun, ülkemin tarımına katkı yapacak ova sulanmasına ve bölge sulanmasına izin verelim. Ancak, şu son günlerde yaptığımız incelemeler neticesinde gölün çevresindeki doğal su kaynaklarının zayıfladığını, çeşmelerden akan suların şimdi parmak kalınlığında aktığını görüyoruz. Dolayısıyla gölümüzün su seviyesinde de önemli derecede azalmalar görülerek yetkililerimizce kapaklar kapatılmıştır."

Bayındır, konuşmasının diğer bölümlerinde ise ilçeye yapılacak yol yatırımları hakkında bilgiler verdi, "Beyşehir'de görev süresi dolduğunda asfaltsız yol ve borç bırakmama iddiasında olacağız." dedi.