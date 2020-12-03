Beyşehir Belediyesinde sağlık taraması çalışmaları - Son Dakika

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, "Sağlık çalışanlarımız baş tacıdır" dedi.

Belediye Başkanı Bayındır, Beyşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan personele yönelik yürütülen sağlık taraması çalışmalarından dolayı sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Bayındır, gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde kendisini makamında ziyaret eden İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Kendir ve sağlık çalışanlarına şükran duyduklarını dile getirdi.

Pandemi sürecinde de vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden mesai yapan sağlık çalışanlarının çok kutsal bir görevi yerine getirdiğini dile getiren Bayındır, şunları kaydetti:

"Bizler evimizdeyken onlar canını ortaya koyuyor. Nöbetten çıkıp evine değil diğer nöbete koşuyor. Bizler rahat uyurken onlar geceleri uykusuz kalıyor. Tüm hastalara aileden biri gibi yaklaşıyorlar. Özellikle maske ve gözlüklerin ardında nefessiz kalıp bizlere nefes oldukları için onlara minnettarız. Şehrimizde ülkemizde ve tüm dünyada ter döken sağlık çalışanlarımız bizlerin baş tacıdır. Türk milleti yapılan bu fedakarlığı unutmayacaktır.

Bu manada başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Sıtkı Küçükbuzcu, İlçe Sağlık Müdürümüz Mehmet Kendir ve sağlık sektörünün tüm kademelerine teşekkür ediyorum. Allah onların ecdatlarından razı olsun."