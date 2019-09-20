Beyşehir'de aşure etkinliği

Beyşehir'de muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen aşure etkinlikleri devam ediyor.



İlçede son olarak esnaflar tarafından aşure günü etkinliği düzenlendi.



Dalyan Mahallesi'ndeki bir grup esnafın düzenlediği aşure gününde, çevredeki esnaf ve mahalle sakinlerine aşure ikram edildi.

Aşure ikram edilen davetliler daha sonra hep birlikte dua etti.

Programa, Beyşehir Belediye Başkan Yardımcısı Zeki Ağmaz, belediye birim müdürleri, Beyşehir Ticaret Odası Başkanı Mustafa Akbıyık, Dalyan Mahallesinin muhtarı Cevdet Gözel ve vatandaşlar katıldı.