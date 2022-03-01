Beyşehir'de düzenlenen "Kadın Gözüyle, Kadına Dair" konulu fotoğraf yarışması sonuçlandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen ve yalnızca kadın fotoğrafçıların katıldığı, "Kadın Gözüyle, Kadına Dair" konulu fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı.

Beyşehir Fotoğraf Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen yarışmaya, 73 kadın fotoğrafçı katıldı.

Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, yarışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, kadının gücü, şefkati, sevgisi, merhameti ve günlük hayatta karşılaştığı zorlukların fotoğraflarla anlatıldığını belirtti.

Yarışma kapsamında 462 fotoğrafın değerlendirildiğini aktaran Büyükkafalı, şunları kaydetti:

"Yarışmamızın ödül sponsorları sadece kadın esnaf ve kişilerden oluştu. Beyşehir Fotoğraf Kulübü'nün kadın yöneticileri ise jüri olarak yarışmaya katılan eserlerin ön değerlendirmesini yaptı. Fotoğraf sanatçılarımızdan Reha Bilir ise sıralamayı belirledi. Fotoğraflarıyla dereceye giren, mansiyon ve sergileme alan tüm kadınlarımızı kutluyorum. Ayrıca, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü şimdiden kutluyorum."

Değerlendirmede, Deniz Kalaycı birinci, Müyesser Ayvaz ikinci, Sevgi Mersin ise üçüncü oldu.

Dereceye giren fotoğraflarla mansiyon ve sergileme kazanan eserler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde ilçede düzenlenecek ödül töreninde sergilenecek.