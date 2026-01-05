Beyşehir'de Gıda Denetimi: 25 İşletmeye 1.367.000 TL Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Beyşehir'de Gıda Denetimi: 25 İşletmeye 1.367.000 TL Ceza

Beyşehir\'de Gıda Denetimi: 25 İşletmeye 1.367.000 TL Ceza
05.01.2026 14:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyşehir'de denetimlerde mevzuata aykırı 25 işletmeye toplam 1.367.000 TL ceza uygulandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 2025 yılında denetime tabi tutulan ve mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen toplam 25 işletmeye toplamda 1 milyon 367 bin liralık idari para cezası kesildiği bildirildi.

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Beyşehir'de faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmeleri, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla titizlikle denetleniyor. Yapılan kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin saklama şartları, satış ve sunumda kullanılan ekipmanların uygunluğu incelenirken, risk esaslı denetimler kapsamında analiz yapılmak üzere numuneler de alınıyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2025 yılı içerisinde toplam bin 173 gıda denetimi gerçekleştirildiği bildirildi. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen 25 işletmeye idari para cezası uygulandığı belirtildi. 5996 sayılı kanun kapsamında yapılan kontrollerde; son tüketim tarihi geçmiş ürün satışı, Türk Gıda Kodeksi'ne aykırılık, hijyen kurallarına uymama ve kayıt belgesi olmadan faaliyet gösterme gibi ihlaller nedeniyle toplam 1 milyon 367 bin TL idari para cezası kesildiği kaydedildi.

Yetkililer, kurallara uygun şekilde hizmet veren üretici ve işletmelere teşekkür ederken, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Açıklamada ayrıca vatandaşlara çağrıda bulunularak, karşılaşılan olumsuzlukların Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait 174 Alo Gıda Hattı üzerinden bildirilebileceği hatırlatıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Beyşehir'de Gıda Denetimi: 25 İşletmeye 1.367.000 TL Ceza - Son Dakika

Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu Kariyerini bıraktı, eşiyle birlikte girdiği tarlada hazineyi buldu
Galatasaray, Berkan Kutlu’ya veda etti Galatasaray, Berkan Kutlu'ya veda etti
Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı Ailesinden açıklama var Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan hastaneye kaldırıldı! Ailesinden açıklama var
Galatasaray’ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı Galatasaray'ın transferine kulüp doktoru Yener İnce karşı çıktı
Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye’nin aleyhine işliyor Şamil Tayyar, terör örgütünün, akılalmaz taleplerini sıraladı: Süreç Türkiye'nin aleyhine işliyor
Fenerbahçe’ye mi geliyor Lazio’dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama Fenerbahçe'ye mi geliyor? Lazio'dan Guendouzi için heyecanlandıran açıklama

20:26
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD’de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ABD'de hakim karşısında: Suçsuzum, ülkemin başkanıyım
20:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde! KYK ve burs miktarlarına zam yapıldı
20:13
Erdoğan, Trump’la telefonda görüştü: Venezuela’nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
Erdoğan, Trump'la telefonda görüştü: Venezuela'nın istikrarsızlığa sürüklenmemesini söyledik
19:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Maduro’nun tutuklanmasına ilk tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Maduro'nun tutuklanmasına ilk tepki
19:33
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
Canlı anlatım: Karşılaşmada ilk gol geldi ancak ofsayt
18:55
Görüntüler Antarktika’dan değil, Türkiye’den
Görüntüler Antarktika'dan değil, Türkiye'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 21:00:28. #7.11#
SON DAKİKA: Beyşehir'de Gıda Denetimi: 25 İşletmeye 1.367.000 TL Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.