Beyşehir'de göl kenarındaki parklarda zabıtadan denetim - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan önlemler kapsamında mangal ateşi yakılmasına yasak getirilen göl kenarındaki park ve mesire alanlarında zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Beyşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, salgınla mücadele sürecinde 1 Haziran'dan itibaren ülke ve ilçe genelinde normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte yeniden insanların kullanımına açılan göl kıyısındaki park, yeşil alan ve piknik yerlerinde mangal ateşi yakılıp yakılmadığını tesbit etmek amacıyla denetim yaptı.

Denetimlerde ekipler park ve piknik alanlarına gelen, kameriyelerde oturan vatandaşlara koronavirüs salgınına karşı alınması gereken önlemler ve uyulacak kurallara ilişkin bilgilendirmelerde bulunarak, mangal ateşi yakılmasının ise yasak kapsamında olduğunu hatırlattı.

Zabıta ekipleri denetimleri esnasında alanlara yerleştirdiği mangal ateşi yakılmasının yasak olduğunu belirten bilgilendirme levhalarının sayısını da artırdı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı açıklamada, yeni normalleşme süreciyle birlikte insanların kullanımına yeniden açılan park ve mesire alanlarında halk sağlığını korumaya yönelik başlattıkları dezenfeksiyon çalışmalarının periyodik olarak devam ettiğini belirtti.

Hafta sonlarında da zabıta ekipleri tarafından denetim ve kontrollerin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Bayındır, "Vatandaşlarımızdan bu normalleşme sürecinde isteğimiz, herhangi bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kalmamaları adına koruyucu maske önlemi olmadan dışarıya çıkıp parklara gelmemeleri, sosyal mesafe kurallarına ve kişisel ve çevresel temizliğe dikkat ederek, alınan tüm kararlara hassasiyet ve duyarlılıkla uymalarıdır. Tedbirlerin bu anlamda elden bırakılmamasını arzu ediyoruz. Biz bu anlayışı vatandaşlarımızın göstereceğine olan inancı taşıyoruz." ifadesini kullandı.