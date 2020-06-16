Beyşehir'de hafızlık eğitim projesi - Son Dakika

Beyşehir ilçesinde, erkek öğrencilere yönelik olarak hafızlık projesi kapsamında başvuruların 2020-2021 eğitim öğretim döneminde başlayacağı bildirildi.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, yaptığı açıklamada, İlçe Müftülüğü ve Beyşehir Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu'nda örgün eğitimle birlikte hayata geçirilecek hafızlık projesi hakkında bilgiler verdi.

Erkek Hafızlık Programı programı kapsamında uygulanacak proje ile hafızlık yapmak isteyen öğrencilerin hafızlık eğitimi ile hafızlık sonrasında eğitim öğretim süreçlerinin etkin, verimli ve sistematik bir şekilde gerçekleştirilmesini, mesleki, akademik, sosyal, kültürel, sportif ve ahlaki gelişimlerinin desteklenmesini amaçladıklarını ifade eden Konuk, bu çerçevede açılacak kursların başvurularının 1-15 Temmuz tarihleri arasında aynı okula yapılacağını belirtti.

Konuk, şunları kaydetti:

"Kur'an-ı okumanın ve ezberlemenin faziletlerinden hareketle Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Beyşehir İlçe Müftülüğümüz arasında imzalanan 'Okul - Kuran Kursu İşbirliğine Dayalı Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık' projesi ile 2020-2021 Eğitim Öğretim yılından itibaren Beyşehir Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulu Pansiyonu 1. katına açılacak İlçe Müftülüğüne bağlı Necip Fazıl Kısakürek Erkek Yatılı Kuran Kursunda 4. Sınıfı bitirip 5. Sınıfa geçecek erkek öğrencilerimize ortaokul eğitimleri ile birlikte hafızlık eğitimi de verilecektir. Ayrıca öğrencilerimiz Hafızlık eğitimi sürecinde çeşitli sosyal-kültürel etkinliklerle, kişisel becerilerini ve sosyal yeteneklerini geliştirecekler. Öğrencilerimiz Hafızlık Eğitimi vesilesiyle kazandıkları çalışma disiplini, zaman yönetimi gibi becerilerini de pekiştireceklerdir. Hafızlık Eğitimi Beyşehir, Derebucak, Hüyük ve çevre yerleşimlerden gelen öğrencilerimize yönelik yatılı olarak verilecektir."