Beyşehir'de hemşireler haftası kutlandı - Son Dakika

Beyşehir'de 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Gülşen Parlakkaya, Kültür ve Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, hemşireliğin sabır, özveri, fedakarlık, merhamet, hoşgörü ve ciddiyet gerektirdiğini belirtti.

Beyşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Sıtkı Küçükbuzcu da yeni tip koranavirüs (Kovid-19) sürecinde hemşirelerin emeklerinin büyük olduğunu ifade etti.

Programa, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Sağlık Müdürü Hakan Ateş, hekimler, sağlık çalışanları ve davetliler katıldı.