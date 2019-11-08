Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerine seminer verildi
Son Dakika Güncel Beyşehir'de Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerine seminer verildi

Beyşehir'de Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerine seminer verildi

7 saat önce

Beyşehir'de ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı (KYK) yurtlarda kalan üniversite öğrencileri için seminer düzenlendi.

Beyşehir'de Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrencilerine seminer verildi, System.String[]

Beyşehir'de ilçesinde, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı (KYK) yurtlarda kalan üniversite öğrencileri için seminer düzenlendi.


Beyşehir İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Türkiye Kızılay Derneği işbirliğiyle Beyşehir ve Eşrefoğlu yurtlarında kalan öğrencilere "kök hücre ve kan bağışı" konusunda seminer verildi.


Kan bağış oranını artırmak amacıyla verilen seminerde, Toplum Sağlığı Uzmanı Dr. Didar Tekeli, öğrencilere yaklaşık bir saat süren sunumunda kök hücre ve kan bağışının önemini anlattı.

Sunumlarda, kök hücrenin tanımı, kimlerin kök hücresi bağışçısı olabileceği, kök hücre alma yöntemleri, kök hücrenin Kızılay için önemi anlatarak öğrencilerin soruları cevaplandırıldı.

Programa, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir, KYK Beyşehir ve Eşrefoğlu Yurt Müdürü Mustafa Songül ve öğrenciler katıldı.

Yurtlar Kurumu, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 11:10 Kaynak: AA
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