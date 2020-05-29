Beyşehir'de tarihi Eşrefoğlu Camisi, stad ve festival alanında cuma namazı - Son Dakika

-Stada namaz için gelen 65 yaş üstü vatandaşı almayan görevliler
-Stad girişinde sağlık görevlilerinin ateş ölçümü
-Staddan görüntülerx
-Vatandaşlarla röportajlar
-Genel detay
-Tarihi Eşrefoğlu Camisi, festival alanı, stadyumdan dron görüntüleri
Beyşehir ilçesinde, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde toplu ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı, tarihi Eşrefoğlu Camisi'nin avlusu, 75 'inci Yıl Cumhuriyet Stadyumu, sentetik çim saha, göl kıyısındaki Vuslat Parkı'ndaki festival meydanında ve belirlenen alanlarda kılındı.