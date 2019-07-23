Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de tarla yangını
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Beyşehir'de tarla yangını

46 dakika önce

Beyşehir ilçesindeki bir tarlada çıkan yangın, ekin, talaş ve balyaları yakarken, bir traktör de zarar gördü.

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Beyşehir ilçesindeki bir tarlada çıkan yangın, ekin, talaş ve balyaları yakarken, bir traktör de zarar gördü.
Edinilen bilgiye göre, Beyşehir'in Sevindik ve Sarıköy mahalleleri arasındaki Ense mevkisindeki asfalt yol üzerinde saman balyası taşıyan seyir halindeki bir traktörde çıktığı iddia edilen ve çevredeki tarlalara da sıçrayan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.
Ekin, balya ve hasat sonrası talaşların da olduğu tarlaya sıçrayan yangına ilk müdahaleyi bölgedeki çiftçiler yaptı.
Çiftçiler traktör pulluklarıyla yangının daha da genişlemesini önlemeye çalışırken, yangın ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri ile orman arazözleri de sevk edildi.

Yangın yaklaşık yarım saat süren bir çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, itfaiye ekipleri ardından soğutma çalışmaları yaptı.

Sevindik Mahallesi Muhtarı Faruk Güzel, yaklaşık 300 dönüm arazide etkili olan yangında çiftçilere ait bir miktar ekin, balyalar ile talaşın yandığını, bir traktörün ise zarar gördüğünü belirterek, "Balya taşırken çıkan yangında yardımı koşan çiftçilerimiz ile yangının söndürülmesinde emeği geçen katkısı olan itfaiye ekiplerimize ve herkese teşekkür ediyorum." dedi.
Sevindik, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:12 Kaynak: AA
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