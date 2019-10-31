Beyşehir'de traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi 'nde tedavi altına alındı.

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MHP'li iki isimden Bülent Arınç'a "KHK bir faciadır" tepkisi: Bir facia var, o da sensin