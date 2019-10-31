Son Dakika Haberleri: Beyşehir'de traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Beyşehir'de traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Beyşehir'de traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı

6 saat önce

Beyşehir ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Beyşehir'de traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı, System.String[]

Beyşehir ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, Dursun Demirağ yönetimindeki 42 CEK 62 plakalı otomobil, Damlapınar- Sadıkhacı yolunda Eflatunpınar Hitit Havuzu yakınlarında, karşı yönden gelen Dursun Çiçek'in kullandığı 42 H 8718 plakalı traktörle çarpıştı.


Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Yaralıların hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Dursun Çiçek, Sadıkhacı, Beyşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:42 Kaynak: AA
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