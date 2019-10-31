Beyşehir'de traktörle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
6 saat önce
Beyşehir ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:42 Kaynak: AA
Beyşehir ilçesinde, traktörle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dursun Demirağ yönetimindeki 42 CEK 62 plakalı otomobil, Damlapınar- Sadıkhacı yolunda Eflatunpınar Hitit Havuzu yakınlarında, karşı yönden gelen Dursun Çiçek'in kullandığı 42 H 8718 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada yaralanan her iki aracın sürücüsü kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Yaralıların hayati bir tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
MHP'li iki isimden Bülent Arınç'a "KHK bir faciadır" tepkisi: Bir facia var, o da sensin Son dakika: Selahattin Demirtaş 4 yıl 8 ay ceza aldığı dosyadan tahliye edildi Eminönü'ndeki balıkçılar yürütmeyi durdurma kararı için mahkemeye başvurdu Eski CHP Milletvekili Eren Erdem tahliye oldu