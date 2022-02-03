Beyşehir'de üniversite öğrencileri göl kıyısındaki su kuşlarını yemledi - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, üniversite öğrencileri donan Beyşehir Gölü'ndeki su kuşlarını yemledi.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi öğrencileri, buz tutan gölde güçlükle yiyecek bulan sakarmeke, yeşilbaş ve çamurcunlara yemleme faaliyeti düzenledi.

SÜ Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Karaman, gazetecilere, Türkiye'nin en önemli gölleri arasında yer alan Beyşehir Gölü'nün oldukça zengin bir flora ve fauna çeşitliliğine sahip olduğunu söyledi.

Gölün yaşanan soğuklardan dolayı buz tuttuğunu hatırlatan Karaman, "Bundan dolayı göl havzasında yaşam süren su kuşlarının yem bulmakta güçlük çekiyor. Su kuşları, göl buzlu olduğu için yeterli besiyi bulamıyor. Ekolojik denge için son derece önemli bir konudur bu. Öğrencilerimiz bugün yemleme faaliyetinde bulunarak onlara yardımcı oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.