Beyşehir\'de Yaban Domuzu Yakalandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir vatandaş mallarına zarar veren yaban domuzunu elleriyle yakaladı.

Beyşehir'de balıkçılık yapan Hasan Hüseyin Katmerci (58), arazide yayılan hayvanlarına, köpeklerine ve erzaklarına zarar veren yaban domuzlarından yana dertli olduklarını belirtti. Demirci, ağaç dibinde yaklaşık 80 kiloluk bir yaban domuzunu da elleriyle yakaladı. O anları anlatan Hasan Hüseyin Katmerci, "Bu hınzırlar bizim köpeklere, erzaka zarar veriyor. Kuvvetli bir hayvan, bizleri ve köpekleri rahatsız ediyor. Bunların kızgınlık zamanı daha tehlikeli, insanlara sürüyle geliyorlar. Bunlardan kurtulmak için ya kovalıyoruz ya da ürkütüyoruz. Bunların azılıları çok tehlikelidir. İnsanları yaralamaya, öldürmeye kadar gidiyor" dedi. - KONYA