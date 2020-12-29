Beyşehir Gölü kıyılarına sakar meke akını - Son Dakika

Beyşehir Gölü kıyılarına akın eden sakar mekeler ilgi çekici görüntüler oluşturdu.

Beyşehir Gölü'nde yılın 365 günü yaşam süren sakar mekeler, Karadiken Mahallesi kıyılarındaki sazlık alana akın etti.

Binlerce sakar meke, göl yüzeyinde sürüler halinde gözlenirken, açıklarda uzun bir çizgi oluşturdu.

Beyşehir Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, kış mevsiminin gelmesiyle bu yıl gölde yaşam süren sakar mekelerin sayısında artış gördüklerini belirtti.

Daha önce bu kadar sakar mekeyi sürüler halinde bir arada görmediğini ifade eden Tan, "Son yıllarda popülasyonu gölde giderek artan sakar mekeler, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte Karadiken sazlıkları açıklarını mesken tutmuş durumdalar ve yiyecek arayışını burada sürdürüyorlar. Görenler gibi bizlerin de ilgisini çekiyor." dedi.