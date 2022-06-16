Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı - Son Dakika
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Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı

16.06.2022 16:25

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı av merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar yeni av sezonuna umutlu başladı.

Türkiye'nin önemli tatlı su balığı av merkezlerinden Beyşehir Gölü'nde av yasağının sona ermesinin ardından balıkçılar yeni av sezonuna umutlu başladı.

Beyşehir Gölü'nden geçimini sağlayan balıkçılar, "vira bismillah" diyerek yeni sezonu açtı. Üç ay devam eden yasak sürede motor seslerinin kesildiği tatlı sularda motor sesleri yeniden yükselmeye başladı.

Yeni sezonun ilk günü balıkçılardan bazıları pullu sazan, bazıları kadife sazanı, bazıları da levrek avladı. Sezonun ilk gün avından memnun olmayanlar daha sonraki günlerden ümitli olduklarını belirtti.

Teknelerle Taşköprü mevkisindeki balıkçı limanına ulaştırılan balıklar, kasalarla karaya taşınarak araçlarla satış noktalarına ulaştırıldı. İlk gün bazı balıkçıların ağına takılan 5-6 kiloluk pullu sazan ve levrekler dikkat çekti. İri balıkları avlayan balıkçılar, karaya çıkartırken balıkları ellerine alarak objektiflere poz verdi.

Balıkçı Hüseyin Doğu, yasağın sona ermesiyle ağları attıklarını sabah gün doğarken çektiklerini belirterek, ilk gün bereketinden memnun olduğunu söyledi.

Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı
Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı
Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı
Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı - Son Dakika
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