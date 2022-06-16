Yeni sezonun ilk günü balıkçılardan bazıları pullu sazan, bazıları kadife sazanı, bazıları da levrek avladı. Sezonun ilk gün avından memnun olmayanlar daha sonraki günlerden ümitli olduklarını belirtti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Beyşehir Gölü'nde yeni balık avı sezonu umutlu başladı - Son Dakika

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