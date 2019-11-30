Beytüllahim'de Noel Kutlamalarına doğru
6 saat önce
Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi'nin meydanında dikilen Noel Ağacı, dini ayin ve marşlar eşliğinde aydınlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:51 Kaynak: AA
Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi'nin meydanında dikilen Noel Ağacı, dini ayin ve marşlar eşliğinde aydınlatıldı. Vatandaşlar, kutlamalara katılmak için kilise meydanına akın etti.
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