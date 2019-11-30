Beytüllahim'de Noel Kutlamalarına doğru

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi'nin meydanında dikilen Noel Ağacı, dini ayin ve marşlar eşliğinde aydınlatıldı. Vatandaşlar, kutlamalara katılmak için kilise meydanına akın etti.