Son Dakika Haberleri: Beytüllahim'de Noel Kutlamalarına doğru
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Beytüllahim'de Noel Kutlamalarına doğru

6 saat önce

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi'nin meydanında dikilen Noel Ağacı, dini ayin ve marşlar eşliğinde aydınlatıldı.

Batı Şeria'nın Beytüllahim kentindeki Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan Nativity (Yeniden Doğuş) Kilisesi'nin meydanında dikilen Noel Ağacı, dini ayin ve marşlar eşliğinde aydınlatıldı. Vatandaşlar, kutlamalara katılmak için kilise meydanına akın etti.

Beytüllahim'de Noel Kutlamalarına doğru

Beytüllahim, Batı Şeria, Doğuş, Noel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 10:51 Kaynak: AA
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