Beytüşşebap'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beytüşşebap'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Beytüşşebap'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Toplantıya katılanlardan görüntü Kaymakam İsmail Pendik'in konuşması Şehit Annesi Hatice Acer'ın konuşması Beytüşşebap'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Toplantıya katılanlardan görüntü

Kaymakam İsmail Pendik'in konuşması

Şehit Annesi Hatice Acer'ın konuşması


Beytüşşebap'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program yapıldı.

Aile Destek Merkezi (ADEM) ve Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) tarafından Beytüşşebap Çok Programlı Anadolu Lisesindeki etkinlikte konuşan Kaymakam İsmail Pendik, şöyle konuştu:

"Kadınların güçlü olduğu, kadınların üretken olduğu, kadınların öz güvenli bir şekilde özgür olduğu bir dünya ancak barışa huzura kavuşur. Öncelikle yapılması gereken hep beraber kadını bir şahsiyet olarak değerlendirip, kapitalist sistemin bize dayatmış olduğu kadını bir cinsel obje gibi göstermek isteyen o yaklaşımlardan uzak durmalıyız. Kadın bir şahsiyettir, kadın dünyanın şahsiyetidir, kadın hepimize şahsiyet veren bir varlıktır."

Beşağaç köyünde, 2009 yılında bölücü terör örgütü PKK'nın köy minibüsünü taramak suretiyle 12 vatandaşın şehit olduğu saldırıda, eşini ve 3 evladını şehit veren Hatice Acer ise" Örgüt yıllarca bizlere zulüm etti, çocuklarımızı kandırıp dağa götürdüler. Biz artık rahatça dolaşabileceğimiz yaylalarımızı istiyoruz bu kanın durmasını bu zulmün bitmesini istiyoruz." dedi.

Programda okuma yazma öğrenen kadınlara sertifikaları verilen programa Kaymakam Pendik'in eşi Büşra Nur Pendik, Belediye Başkanı Habip Aşan ve eşi Saime Aşan ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Aktuğ da katıldı.

Beytüşşebap'ta Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi

Dünya Kadınlar Günü, Beytüşşebap, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:26 Kaynak: AA
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