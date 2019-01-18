Son Dakika Haberleri: Beytüşşebap'ta Karne Heyecanı

Beytüşşebap'ta Karne Heyecanı

1 saat önce

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Beytüşşebap'ta Karne Heyecanı, System.String[]
Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya ve AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman okulları gezerek, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak olup, bot ve ayakkabı hediye etti. Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, "Beytüşşebap'taki okullarda eğitim gören öğrencilerimizle beraber olmak istedik. Karne dağıtımında duygusal anlar yaşayan da oldu. Ülkenin her köşesinde karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız en güzel gününde beraber olmak istedik" dedi. - ŞIRNAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:56 Kaynak: İHA

Oğuz Yılmaz, Şırnak, Beytüşşebap, Güncel
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