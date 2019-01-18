Beytüşşebap'ta Karne Heyecanı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde öğrenciler karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.



Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Oğuz Yılmaz, Emniyet Müdürü Oğuz Olgun, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şerif Çelikkaya ve AK Parti İlçe Başkanı Hulusi Adıyaman okulları gezerek, öğrencilerin karne sevinçlerine ortak olup, bot ve ayakkabı hediye etti. Cumhuriyet Başsavcısı Yılmaz, "Beytüşşebap'taki okullarda eğitim gören öğrencilerimizle beraber olmak istedik. Karne dağıtımında duygusal anlar yaşayan da oldu. Ülkenin her köşesinde karne sevinci yaşayan tüm öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Geleceğimizin teminatı çocuklarımız en güzel gününde beraber olmak istedik" dedi. - ŞIRNAK

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