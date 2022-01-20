Beytüşşebap'da gençler kar yağışı sırasında halay çektiler - Son Dakika

Şırnak'ın Beytüşşebap ve Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi buldu.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde etkisini sürdüren ve 1 metreye ulaşan karın yağışıyla araçlar ve tek katlı evler kara gömüldü.

İlçeye bağlı Ilıcak köyü yakınlarında karda mahsur kalan 3 araçta bulunan 7 kişi de belediyeye ait iş makinelerinin yolu ulaşıma açmasıyla kurtarıldı.

Bu arada ilçe merkezinde bir grup genç, bir araçta çalınan Kürtçe şarkı eşliğinde kar yağışı sırasında halay çekti. Bu coşkulu anları bazı gençler cep telefonu kameralarıyla çekti.