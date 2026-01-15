Bıçakla Cinayet: Dursun Can Adliyeye Sevk Edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde eski eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği Mesut İnan'ı göğsünden bıçaklayarak öldüren Dursun Can, adliyeye sevk edildi.
Görüntü Döküm
--------------------------
- Şüphelinin adliyeye sevk edilmesi
- Emniyetten detay
- Adliyeden detay
Haber - Kamera: Emre ÖNCEL/ SAMSUN,
