Bıçakla Öldürme Cezası: 18 Yıl Hapis

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kişiyi bıçaklayarak öldüren tutuklu sanığa 18 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanık S.Ş. ve avukatı hazır bulundu.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Söz verilen sanık, maktulle aralarında husumet olmadığını söyleyerek, "Ablam Zafer ile evlenmek istemediğini söyledi ve gitti. Zafer ağabey de ablam gittikten sonra bana 'Ablanı da seni de öldürürüm.' dedi." diye konuştu.

Sanık olayın kazara olduğunu iddia ederek, "Kazara da olsa bir can gitti. Böyle bir şey yaşandığı için üzgünüm, keşke olmasaydı." ifadesini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Olay

Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde 10 Aralık 2024'te S.Ş. ile Zafer Ateş arasında kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Ateş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan S.Ş. tutuklanmıştı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılması isteniyordu.