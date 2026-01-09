Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bıçakla ağır yaraladığı kişinin parasını gasbeden tutuklu sanık hakkında "nitelikli yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı.
Meydan Mahallesi'nde 9 Mayıs 2025'te, A.Y'yi bıçakla yaralayıp parasını gasbettiği gerekçesiyle tutuklanan S.A. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.
Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü A.Y'nin akşam vakti mahallede yürürken sanık S.A. tarafından yolunun kesildiği ve sanığın müştekiden zorla para istediği belirtildi.
Taraflar arasında çıkan tartışmada S.A'nın müştekiyi darbedip bıçakla yaraladığı anlatılan iddianamede, sanığın A.Y'nin üzerinde bulunan 200 lira ve sigara paketini zorla alıp olay yerinden motosikletle kaçtığı ifade edildi.
İddianamede, müştekinin basit tıbbi müdahale ile giderilemez şekilde yaralandığı bildirilerek, S.A'nın "gece vakti silahla yağma" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık S.A'nın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.
Son Dakika › Güncel › Bıçakla Yağma: 15 Yıl Hapis Talebi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?