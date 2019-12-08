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Bıçaklı kavga: 2 yaralı

6 saat önce

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Karabük'te çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bayır Mahallesi Kemal Güneş Caddesi'nde Şaban (26) ve Ferhat Karadağ (23) ile Ali S. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şaban ve Ferhat Karadağ bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırırken, Ali S. gözaltına alındı.

Yaralılardan Ferhat Karadağ'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bıçaklı kavga: 2 yaralı

Karadağ, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 08:42 Kaynak: AA
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