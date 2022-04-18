Biden, Beyaz Saray'da Paskalya dolayısıyla çocuklarla yumurta yuvarladı - Son Dakika
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Biden, Beyaz Saray'da Paskalya dolayısıyla çocuklarla yumurta yuvarladı

18.04.2022 17:46
Biden, Beyaz Saray'da Paskalya dolayısıyla çocuklarla yumurta yuvarladı

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da geleneksel olarak Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen "yumurta yuvarlama" etkinliğine katıldı.

ABD Başkanı Joe Biden ve eşi Jill Biden, Beyaz Saray'da geleneksel olarak Paskalya Bayramı dolayısıyla düzenlenen "yumurta yuvarlama" etkinliğine katıldı.

Biden çiftinin, İngilizce "yumurta (egg) ve "eğitim (education)" kelimelerinin birleşiminden oluşan "EGGucation" temasıyla düzenlediği etkinliğe binlerce çocuk katıldı.

Yağmur nedeniyle Beyaz Saray'ın bahçesinde kısa bir konuşma yapan Biden çifti, ardından çocuklarla yumurta yuvarladı.

Törenin ardından Jill Biden, geleneksel olduğu üzere çocuklara hikaye kitabı okudu.

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Paskalya Günü'nün son gününde kutlamalar sürüyor Paskalya Günü'nün son gününde kutlamalar sürüyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Jill Biden, Paskalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, Beyaz Saray'da Paskalya dolayısıyla çocuklarla yumurta yuvarladı - Son Dakika


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