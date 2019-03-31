Biden'den Taciz İddialarına Yanıt

ABD
eski Başkan Yardımcısı Joe Biden
, 2014 yılında politikacı bir kadını ensesinden öptüğüne ilişkin iddialara yanıt vererek, kadınlara uygunsuz bir şekilde davranmadığını söyledi.
ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını duyurmuştu. Yeniden ABD'yi bir araya getirmeyi hedefleyen Biden, 2014 yılında Nevadalı Lucy
Flores adlı kadın politikacıyı öptüğüne dair hakkında çıkan iddialara yönelik bugün açıklama yaptı. Kadınlara uygunsuz bir şekilde davranmadığını söyleyen Biden, "Kampanya gezilerim ve kamusal hayatımda sayısız tokalaşma, kucaklaşma gerçekleştirdim, sevgi ifadeleri kullandım. Ancak bir kez bile uygunsuz bir şekilde davranmadım" ifadelerini kullandı. Beyaz Saray
Danışmanı Kellyanne Conway, Flores'in "siyasi partilerin en üst düzeydeki isimlerine karşı" son derece cesur olduğunu ifade ederek, Biden'in özür dilemeyi düşünmesi gerektiğini savundu.
Demokratlardan Flores'e destek
Bazı Demokrat Parti
adayları Flores'e destek verse de Flores'in Biden'ı seçim yarışı dışına atmak istediğini savundu. Senatör Amy Klobuchar, Flores'e inanmamak için bir neden olmadığını ifade ederek, "Kampanyalardan ve politikadan, insanların sorunlar çıkardıklarını biliyoruz" dedi. Söz
konusu iddia, Nevada meclis üyesi Lucy Flores tarafından New York
Magazine'de yazılan bir makalede öne atılmıştı. Flores, Cuma günü yayınlanan New York Magazine'de kaleme aldığı makalede, kendisinin ve Biden'in 2014 seçimlerinden önce Las Vegas
'ta düzenlenen bir miting sırasında sahneye çıkmayı beklediklerini aktararak, "Omzumda iki elini hissettim. Dondum. ABD Başkan Yardımcısı bana neden dokunur. Başımın arkasından bir öpücük hissettim" diye konuştu.
Mitingin organizatörü Henry R. Munoz III, makalenin ardından Cumartesi günü yaptığı açıklamada, mitinge katılan önemli kişiler ve personel ile görüştüğünü ifade ederek, koşulların böyle bir olayın yaşandığını desteklediğine inanmadıklarını dile getirdiklerini söyledi.
75 yaşındaki Joe Biden, 1988 ve 2008 yıllarında Demokrat Parti'den başkan aday adayı olmuş ancak yarıştan erken çekilmek zorunda kalmıştı. - NEW YORK