ABD Başkanı Biden'dan akaryakıt açıklaması: Fiyatların düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak

Biden, 8 Kasım'daki ara seçimler öncesi batı eyaletlerine yaptığı ziyaretlerin California durağında altyapı paketi konusunda açıklamalarda bulundu. Los Angeles'ta metro hattına yapılan yeni eklemeleri inceleyen ve burada açıklamalarda bulunan Biden, bu hattın toplu taşımayı geliştireceğini ve hava kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olacağını dile getirdi.

''BENZİN FİYATLARININ DÜŞÜRÜLMESİNE İLİŞKİN YENİ DUYURULARIM OLACAK''

Biden, ülkedeki benzin fiyatlarının hala çok yüksek olduğuna işaret ederek, bu konuda gelecek hafta duyuruları olacağını söyleyerek, "Gelecek hafta benzin fiyatlarının düşürülmesine yönelik yeni duyurularım olacak. Benzin fiyatları çok yüksek, çalışmaya devam etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

OPEC KARARI SONRASI FİYATLARDA YÜKSELME OLDU

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltma kararının ardından akaryakıt fiyatları yükselişe geçmişti. Bu karar ayrıca, Suudi Arabistan ve ABD arasında gerginliğe neden olmuştu.

ABD SEÇİMLERİ YAKLAŞIYOR

Öte yandan yaklaşan yerel seçimler öncesi Biden, bu hafta Colorado, California ve Oregon eyaletlerini ziyaret ederek, burada çeşitli konuşmalar yapıyor. Söz konusu programlar doğrudan bir "seçim kampanyası" olarak açıklanmasa da Biden gittiği yerlerde Demokrat adaylara destek çağrıları yapıyor ve bağış etkinliklerine katılıyor.