Biden, Trump'ın Meksika sınır duvarı için yaptığı "Ulusal Acil Durum İlanı"nı sonlandırdı - Son Dakika

Biden, Trump'ın Meksika sınır duvarı için yaptığı "Ulusal Acil Durum İlanı"nı sonlandırdı

11.02.2021 22:15
Biden, Trump'ın Meksika sınır duvarı için yaptığı

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın Meksika sınırına örülen duvar için federal bütçeden fon sağlanmasının önünü açan "Ulusal Acil Durum İlanı"nı sonlandırdı.

ABD Başkanı Joe Biden, selefi Donald Trump'ın Meksika sınırına örülen duvar için federal bütçeden fon sağlanmasının önünü açan "Ulusal Acil Durum İlanı"nı sonlandırdı.

Biden, Temsilciler Meclisi ve Senato'ya konuyla ilgili gönderdiği mektubunda, "5 Şubat 2019'da yapılan 'ABD'nin Güney Sınırlarına İlişkin Ulusal Acil Durum İlanı' başlıklı 9844 No'lu ulusal afet ilanını sonlandıran yeni bir ilan yayınladığımı bilginize sunarım." ifadesine yer verdi.

Mektubunda, eski ABD Başkanı Trump tarafından yapılan ilanın gereksiz olduğunu düşündüğünü aktaran Biden, "Amerikan halkından alınan vergilerin, bir sınır duvarının inşasında kullanılmamasını yönetimin politikası olarak benimsendiğini duyuruyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "Kongre'ye, 13 Şubat 2020'de yenilenen ve 15 Ocak'ta devam eden 9844 No'lu Ulusal Acil Durum İlanının artık kaldırıldığını ve güney sınırında duvar inşası için verilen tüm yetkilerin geri alındığını bildiriyorum." ifadelerini kullandı.

"Askerlerle ilgili yeni bir duyurum yok"

Pentagon Sözcüsü John Kirby de günlük basın toplantısında, Biden'ın attığı bu adımla birlikte sınırdaki askerlerin çekilip çekilmeyeceğine ilişkin soruya "Oradaki askerler için yıl sonuna kadar fon ayrılmış durumda. Bu nedenle şu anda o askerlerle ilgili yeni bir duyurum yok." yanıtını verdi.

Ulusal acil durum ilanları, federal bütçeden eyaletlerdeki bazı işler için fon sağlanmasına izin veriyor.

Trump, çelik bir duvar inşasına karar vermişti

Eski Başkan Trump, ABD'ye Meksika sınırından izinsiz girenleri engellemek için Arizona, Texas ve California eyaletinin sınırlarının bir kısmını kapsayan çelik bir duvar inşasına karar vermişti.

Trump, ABD'ye gelmek üzere Orta Amerika'dan yola çıkan büyük bir göçmen kervanına karşı 15 Şubat 2019'da "ulusal acil durum" ilan etmiş ve bölgeye 10 binlerce asker yığmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Meksiko, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, Trump'ın Meksika sınır duvarı için yaptığı 'Ulusal Acil Durum İlanı'nı sonlandırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sakatlığı bulunan F.Bahçeli Gustavo'nun tedavisi 2 hafta daha sürecek Emre Belözoğlu, Abdürrahim Albayrak'a tepki gösterdi: Sana ne benim futbolcumdan Dans videosu nedeniyle kovulduğu iddia edilen spor spikeri Hande Sarıoğlu, yaşananları anlattı Buzlanma, otobanı kayak pistine çevirdi! 100 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi hayatını kaybetti Soylu'dan, Yazıcıoğlu kazasıyla ilgili dikkat çeken açıklama: Biz de o helikopterle gidecektik Hakim karşısına çıkan Nagehan Alçı kendini, "Kocamla alakası yok" diyerek savundu Cihangir Ceyhan'ın garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı Siyah elbiseli pozlarını paylaşan Fahriye Evcen'in pozlarına beğeni yağdı
Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş yorumu: Terörle iç içe olduğu bir gerçek         
22:14
ABD yaptırımları için ABD yaptırımları için "Tutarsız" diyen Kalın'dan S-400 açıklaması: Karar bir gecede alınmadı         
22:13
Meral Akşener, Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekana açtı ağzını yumdu gözünü Meral Akşener, Boğaziçili öğrencileri tehdit eden dekana açtı ağzını yumdu gözünü         
21:24
Uzmanlar ve yetkililer art arda uyardı! Son zamanların en soğuk günlerine hazırlanın Uzmanlar ve yetkililer art arda uyardı! Son zamanların en soğuk günlerine hazırlanın         
20:47
Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 94 kişi vefat etti, 7 bin 590 yeni vaka tespit edildi         
19:44
Cinsel saldırı davasından beraat kararı alan Efecan Şenolsun, gözyaşlarına boğuldu Cinsel saldırı davasından beraat kararı alan Efecan Şenolsun, gözyaşlarına boğuldu         
18:03
Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı Komşusuna yardım etmek isteyen şahsın kesinleşmiş hapis cezası çıkınca tutuklandı         
17:48
Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı Kuruluş Osman ekibi, Burak Özçivit'in kötü davranışları yüzünden seti bıraktı         
15:47
Erdoğan'ın Erdoğan'ın "Çılgın Türkleri iyi tanıyacaksın" sözlerine Yunan Başbakan'dan yanıt         
14:36
20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu 20 yaşındaki genç, en yakın arkadaşının üvey babası oldu         
14:22
Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu Bomba iddia: Mezdeke dansı yapan spiker Hande Sarıoğlu, Habertürk'ten kovuldu         
14:20
3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı 3 çocuk annesi kadın kendini astı! Acılı koca evin önünde fenalaştı         
14:19
İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni İndirim yapmadığı için katledilen 3 çocuk annesinin son sözleri: Çocuklarım görmesin beni         
13:15
Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı Meryem Uzerli'nin sır gibi sakladığı bebeğinin babası ortaya çıktı         
13:03
Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi Müge Anlı'da olay çıktı! Canlı yayında kocasının kaçtığı kadınla yüzleşince, sinir krizi geçirdi         
13:00
İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada İstanbul'da intihar! Altıncı kattan kendini boşluğa bıraktı, o anlar kamerada         
10:36
Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu Hülya Avşar yıllar sonra o sahne hakkında konuştu: Sadece beni değil herkesi öyle öpüyordu         
08:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2021 22:59:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Biden, Trump'ın Meksika sınır duvarı için yaptığı "Ulusal Acil Durum İlanı"nı sonlandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei