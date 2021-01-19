Biden yıldızlar geçidiyle yemin edecek - Son Dakika

Biden yıldızlar geçidiyle yemin edecek

19.01.2021 13:47
Biden yıldızlar geçidiyle yemin edecek, System.String[]

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın yarın yapılacak yemin töreni için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, törene saatler kala detaylar netleşiyor.

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın yarın yapılacak yemin töreni için hazırlıklar tüm hızıyla sürerken, törene saatler kala detaylar netleşiyor.

ABD'nin 46. Başkanı seçilen Joe Biden'ın yarın yapılacak yemin töreni için hazırlıklar devam ediyor. Biden'ın Başkanlık görevini resmi olarak devralacağı törene saatler kala törene ilişkin detaylar da netleşiyor. Yerel saatle 11.30 sıralarında başlaması planlanan tören, Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin etmesiyle devam edecek ve ünlü şarkıcıların sergileyeceği performans ile sona erecek.

DÜNYANIN GÖZÜ BİDEN'IN YEMİN TÖRENİNDE

Dünyanın merakla beklediği yemin töreni, Başkan Donald Trump destekçilerinin 6 Ocak'taki Kongre baskını ve korona virüs salgını nedeniyle öncekilerden farklı olacak. Geleneksel olarak açık havada gerçekleştirilen tören, Biden'ın talimatı üzerine bu yıl da açık alanda yapılacak fakat hem korona virüs salgını hem de Kongre baskınının ardından güvenlik gerekçesiyle katılımcı sayısı azaltılırken, ünlü yıldızların yer aldığı program da büyük ölçüde sanal ortama taşındı. Biden ve Harris, 1981'de eski Başkan Ronald Reagan ile başlayan geleneği koruyarak, Kongre binasının önünde yemin edecek.

Tören için başta başkent olmak üzere tüm eyaletlerde güvenlik önlemleri arttırılırken, yarınki yemin töreni sırasında güvenliği sağlamak üzere binlerce polise ek olarak 25 bin Ulusal Muhafız yönetim binalarının önünde görevlendirildi. Ayrıca yemin töreni boyunca, başkent Washington D.C'de Kongre baskını nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal uygulaması geçerli olacak.

Yarın yapılacak yemin töreninin "aşırı derecede sınırlandırıldığını" belirten Biden ekibi, ABD halkına başkent sokaklarından uzak durmaları yönünde çağrıda bulundu. Ayrıca tüm katılımcılara törenin ardından test yaptırma zorunluluğu getirildi. Törene yönelik kısıtlamalar kapsamında geçit töreni güzergahı boyunca inşa edilen seyir stantları kaldırılırken, tören süresince maske takmak zorunlu olacak. Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre, törendeki oturma düzeni yaklaşık 200 kişilik ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak şekillendirilecek.

TRUMP, TÖRENE KATILMAYACAK

Geçmiş yıllardan farklı olarak, mevcut Başkan Trump, Biden'ın yemin törenine katılmayacak. Törene katılmayacağını söyleyen Trump, 1869 yılından bu yana görevi törenle devretmeyen ilk Başkan olarak tarihe geçecek. Trump destekçilerinin, Biden'ın yemin töreni ile aynı anda "ikinci tören" düzenlemeyi planladıkları öne sürülüyor. Sanal ortamda gerçekleştirileceği iddia edilen törene, 68 binden fazla Trump destekçisinin katılması bekleniyor.

Öte yandan Başkan Yardımcısı Mike Pence, daha önce bildirdiği üzere Trump'ın aksine törende yer alacak.

YILDIZLAR GEÇİDİ

Biden'ın yemin töreninde dünyaca ünlü isimler de yer alacak. Törende milli marşı, Biden'a seçim sürecinde de destek veren Lady Gaga seslendirecek. Gaga'nın yanı sıra Latin şarkıcı Jennifer Lopez de Kongre'nin batı cephesindeki podyumda sahne alacak. Törenin ardından 90 dakikalık özel bir program yayınlanacak. Korona virüs salgını nedeniyle büyük oranda sanal ortama taşınan programın sunuculuğunu ünlü oyuncu Tom Hanks yaparken, programa katılacak isimler arasında Jon Bon Jovi, Demi Lovato, Justin Timberlake ve Ant Clemons gibi pek çok ünlü yer alıyor.

BİDEN VE HARRİS, BEYAZ SARAY'A DOĞRU YOLA ÇIKACAK

Biden ve Harris, daha sonra eşleri ile birlikte Beyaz Saray'a doğru yola çıkacak. Biden, Harris ve eşlerine; bando ve davul grubu da dahil olmak üzere ordu mensupları eşlik edecek.

Sonraki gün Biden ve eşi Jill Biden, önümüzdeki 4 yıl boyunca evleri olacak Beyaz Saray'a taşınacak.

-İHA-

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Joe Biden, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden yıldızlar geçidiyle yemin edecek - Son Dakika


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