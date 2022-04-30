Biga'da belediye ekipleri bayram temizliği yaptı - Son Dakika

Biga Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı öncesi ilçe genelinde temizlik, dezenfekte, bakım ve yıkama çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler cadde ve sokaklarda süpürge ile başladıkları temizlik çalışmaları kapsamında yolları tazyikli suyla yıkadı, yer altı konteynerlerini dezenfekte etti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kontrolündeki ekipler cami ve mescitlerin iç ve dış temizliğini tamamlayarak huzurevinde kalan yaşlılara berber ve kuaför hizmeti verdi.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, gazetecilere, belediye olarak adeta bir temizlik seferberliği başlattıklarını söyledi.

Her zaman temiz olan Biga'nın bayram öncesi tekrar güzelleştirildiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ekiplerimiz günlük rutin olarak sürdürdüğü temizlik çalışmalarının yanı sıra arife gününe kadar 11 günlük yoğun bir programla temizlik, yıkama, dezenfekte, ilaçlama ve bakım onarım çalışmalarını tamamladı. Bayrama özel gerçekleşen çalışmalarımızla Biga'mız bütün güzelliğiyle bayrama hazır hale geldi. Hepimizin malumu her ne kadar etkisi azalmaya devam etse de pandemi sürecinde temizliğin önemini bir kez daha anladık. Biga hepimizin ve şehrimize karşı çevre görevimizle Biga'mızı hep birlikte temiz tutmalıyız. Unutmamalıyız ki en güzel temizlik kirletmemektir. Tüm ekiplerimize çalışmalarından dolayı teşekkür ederim. Ramazan Bayramı'nın tüm insanlığa, ülkemize ve ilçemize sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini dileyerek, büyük ailem Biga'nın bayramını en içten duygularla kutluyorum."