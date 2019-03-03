Biga'da Çerkezler Kahvaltıda Buluştu
29 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Kafkas Kültür Derneği'nin geleneksel kahvaltısı dernek binasında yapıldı.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde, Biga Kafkas Kültür Derneği'nin geleneksel kahvaltısı dernek binasında yapıldı.
Dernek Başkanı Harun Şiren her ayın ilk pazar sabahı kahvaltıda bir araya gelerek sohbet ettiklerini söyledi. Şiren, "Dernek üyelerimizin arasında birlik ve beraberliğin arttırılması ve yeni yetişen gençlerin gelenek ve göreneklerine göre yetişmeleri amacıyla bir araya geliyoruz. Kültür geçmiştir, kültür bugündür, kültür yarındır. Kültür bizim örfümüz, ananemiz, geleneklerimizdir. Bu güzel birlikteliği sağlamaktan mutluluk duymaktayım. Tük katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.
Daha sonra çalınan akordeon eşliğinde müzik dinletisi ve gösterileri yapıldı. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:43 Kaynak: İHA
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