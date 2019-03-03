Son Dakika Haberleri: Biga'da Çerkezler Kahvaltıda Buluştu

Biga'da Çerkezler Kahvaltıda Buluştu

29 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Kafkas Kültür Derneği'nin geleneksel kahvaltısı dernek binasında yapıldı.

Biga'da Çerkezler Kahvaltıda Buluştu, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga Kafkas Kültür Derneği'nin geleneksel kahvaltısı dernek binasında yapıldı.

Dernek Başkanı Harun Şiren her ayın ilk pazar sabahı kahvaltıda bir araya gelerek sohbet ettiklerini söyledi. Şiren, "Dernek üyelerimizin arasında birlik ve beraberliğin arttırılması ve yeni yetişen gençlerin gelenek ve göreneklerine göre yetişmeleri amacıyla bir araya geliyoruz. Kültür geçmiştir, kültür bugündür, kültür yarındır. Kültür bizim örfümüz, ananemiz, geleneklerimizdir. Bu güzel birlikteliği sağlamaktan mutluluk duymaktayım. Tük katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.

Daha sonra çalınan akordeon eşliğinde müzik dinletisi ve gösterileri yapıldı. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 04:43 Kaynak: İHA

Çanakkale, Biga, Güncel
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