Biga'da Deprem Güvenliği İçin Bilimsel Çalışmalar

06.02.2026 12:21
Biga TSO, deprem güvenliğini artırmak için zemin etütleri ve mikrobölgeleme çalışmalarını inceledi.

Çanakkale'de, Biga Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) heyeti, Biga Belediye Başkanı Alper Şen'i ziyaret ederek ilçede yürütülen zemin etütleri ve mikrobölgeleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Biga TSO 3 No'lu Meslek Komitesi tarafından Başkan Şen'in makamında gerçekleştirilen görüşmede, ilçenin deprem güvenliğini sağlamaya yönelik bilimsel hazırlıklar ve teknik altyapı çalışmaları ele alındı.

Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, yaptığı açıklamada, depremle mücadelenin ancak bilimsel yöntemlerle mümkün olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin insanlara çok acı bir tecrübe edindirdiğini ifade eden Doğan, "Deprem bu coğrafyanın kaçınılmaz gerçeğidir. 'Sesimi duyan var mı?' çığlıklarını bir daha duymamak için bugün sesimizi bilimin ve tedbirin sesine dönüştürmek zorundayız. Oda olarak şehrimizin deprem güvenliği konusunda inisiyatif alıyoruz. Kaybettiğimiz canlara borcumuz, daha güvenli bir Biga inşa etmektir." dedi.

3 No'lu Meslek Komite Başkanı Levent Şahin ise Biga'nın bir sanayi kenti olduğuna dikkati çekerek, mikrobölgeleme protokolünün ekonomik sürdürülebilirlik açısından kritik olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Deprem, Güncel, Son Dakika

