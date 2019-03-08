Son Dakika Haberleri: Biga'da Uyuşturucu Madde Operasyonu

Biga'da Uyuşturucu Madde Operasyonu

16 dakika önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Biga'da Uyuşturucu Madde Operasyonu, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren Narkotik Büro ekipleri yaptıkları operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan U.U, E.D ve B.T isimli şahısların yapılan üst aramalarında 95 adet ecstasy hap ve 25,64 gram shunk ele geçirildi. Zanlılar adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:32 Kaynak: İHA

Çanakkale, Biga, 3. Sayfa
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