Biga'da Uyuşturucu Madde Operasyonu
16 dakika önce
Çanakkale'nin Biga ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale
'nin Biga
ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren Narkotik
Büro ekipleri yaptıkları operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan U.U, E.D ve B.T isimli şahısların yapılan üst aramalarında 95 adet ecstasy hap ve 25,64 gram shunk ele geçirildi. Zanlılar adliyeye sevk edildi. - ÇANAKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:32 Kaynak: İHA
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