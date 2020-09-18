Biga'nın kurtuluşunun 98. yıl dönümü - Son Dakika

Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Biga Kaymakamlığı ve Biga Belediyesinin Hükümet Meydanında Atatürk Anıtı'na çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törene, Biga Kaymakamı Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Biga Cumhuriyet Başsavcısı Bahri Yalçinöz, siyasi parti temsilcileri, daire müdür ve amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından konuşan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Milli Mücadele yıllarının bütün sıkıntıları ve zorlukları ile gururla anılan ve ecdadın hayırla yad edilen yıllar olduğunu söyledi.

"Bizlere bu toprakları vatan kılan, vatan kalması için gözünü kırpmadan şahadete yürüyen ecdadımızın fedakarlıklarını anlayarak daha çok çalışacağız" diyen Erdoğan, "Biga'mızın Milli Mücadele Destanının 98. Yıldönümünü her yıl artan minnet ve kıymet duygularıyla idrak ederken, tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan pandemi nedeniyle bir araya gelerek çeşitli etkinliklerle kutlayamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Ancak içimizde hiçbir zaman eksilmeyen birlik ve beraberlik duyguları, coşku ve heyecanla pandemi tedbirleri kapsamında bir dizi program gerçekleştiriyoruz. Bu yıl hem Biga'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yılını hem de Biga Belediyesinin 150. yılını kutlayarak çifte mutluluk yaşıyoruz." diye konuştu.

Buradaki törenin ardından Yeniceköy Bilgi Evi ve Şehit Teğmen Korhan Kuruçay Parkının temeli atılıp Şükrü Kemerli Parkı açıldı.

Biga Belediyesi yarı olimpik yüzme havuzu ve Biga Belediyesi Adapark projesinin temeli atıldı.