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Bigadiç'te jandarmadan definecilere suç üstü

6 saat önce

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan definecilere suç üstü yaptı.

Bigadiç'te jandarmadan definecilere suç üstü, System.String[]

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan definecilere suç üstü yaptı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Bigadiç ilçesi Çağış mahallesi köy yeri mevkiisi olarak bilinen ormanlık alan içerisinde, Balıkesir'den 10 plakalı araçla gelen 3 kişinin izinsiz define aramak için kaçak kazı yaptıklarını tespit etti.


Jandarma ekipleri C.A., E.Y. ve S.Y.'İ 2 adet define arama çubuğu, 1 adet kazma, 1 adet kürek, 2 adet demir kazı çubuk ve 1 adet şerit metre ile birlikte izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı. Adli makamların talimatıyla C.A., E.Y. ve S.Y. gözaltına alınarak, haklarında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Jandarma, Bigadiç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:22 Kaynak: İHA
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