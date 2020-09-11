BİK'ten Zonguldak Valiliği'ne ziyaret - Son Dakika

Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı, Zonguldak'ta gazeteleri ziyaret ederek sorunlarını dinledi. Çorbacı, 1 Ekim 2020 itibariyle şube müdürlüğünün hizmet alanına Zonguldak'ın dahil edileceğini ifade etti.

Geçen Haziran ayında Basın İlan Kurumu Sakarya Şube Müdürü olarak atanan İbrahim Çorbacı; beraberinde Şube Müdürlüğünde görevli memur Habip Dayıoğlu ile birlikte Zonguldak'ta birtakım ziyaretler gerçekleştirdi. Zonguldak Valiliği ziyaretinde Vali Mustafa Tutulmaz'a kurumun çalışmaları hakkında bilgiler veren Çorbacı, 1 Ekim 2020 tarihi itibariyle şube müdürlüğünün hizmet alanına Zonguldak'ın da dahil edileceği bilgisini verdi.

Bu vesile ile Zonguldak il merkezindeki günlük gazetelerin temsilcilerini ziyaret eden İbrahim Çorbacı, gazetelerin sorunlarını dinleyerek çalışmaları hakkında bilgi aldı. Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Derya Akbıyık'ı da ziyaret eden Çorbacı, Zonguldak-Sakarya-Düzce- Bolu illerinde hizmet vereceklerini sözlerine ekledi. - ZONGULDAK