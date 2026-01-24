Bilal Acar'dan Sporculara Daire Hediyesi - Son Dakika
Bilal Acar'dan Sporculara Daire Hediyesi

24.01.2026 12:32
Vezirköprülü iş insanı Bilal Acar, güreş şampiyonlarına daire hediye edeceğini açıkladı.

Vezirköprülü iş insanı Bilal Acar, güreşte büyükler kategorisinde dünya şampiyonluğunu ile Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ünvanı kazanacak Vezirköprülü sporculara daire hediye edeceğini açıkladı.

Tekirdağ'da yaşayan, eski Vezirköprü Kunduz Güreşleri güreş ağalarından Acar, Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kompleksi'nde antrenman yapan güreş, futbol ve voleybol takımlarını ziyaret ederek, sporcularla sohbet etti.

Ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar tarafından spora ve sporculara sağladığı katkı dolayısıyla Acar'a plaket verildi.

Gençlere sportif ve eğitim hayatlarında başarı dileyen Acar, güreşte büyükler kategorisinde dünya şampiyonu olan ve Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık ünvanı kazanacak sporculara daire hediye etme sözü verdi.

Kaynak: AA

