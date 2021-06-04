Üye Girişi
BİLAL ERDOĞAN: İNAL, OSMANLI İLE CUMHURİYETİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KÖPRÜ ŞAHSİYETLERDEN - Son Dakika

BİLAL ERDOĞAN: İNAL, OSMANLI İLE CUMHURİYETİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KÖPRÜ ŞAHSİYETLERDEN

04.06.2021 09:16

İlim Yayma Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Fatih Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi koordinasyonunda açılan İbnülemin Mahmud Kemal İnal sergisini ziyaret etti.

İlim Yayma Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Fatih Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi koordinasyonunda açılan İbnülemin Mahmud Kemal İnal sergisini ziyaret etti.

Vatan Caddesi'ndeki Fatih Belediyesi Ek Hizmet Binası Fatih Cam Küp Sanat Galerisinde, İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın doğumunun 150. yıl dönümü nedeniyle açılan sergiye Necmettin Bilal Erdoğan'ın yanı sıra Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz, sergi danışmanları Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ve Dr. Ali Rıza Özcan ile sergi küratörü Osman Özsoy katıldı.

'VASİYETİNİ AYAKTA TUTMAK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ'

Devlet bürokrasisi içinde önemli görevlerde bulunan ve 86 yıllık ömrünü öğrenmeye, öğretmeye ve memleket hizmetine adayan, vefatından önce de yazma eserlerden oluşan kütüphanesi ile zengin hat koleksiyonunu İstanbul Üniversitesi'ne bağışlayan tarih ve biyografi yazarı İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ı anmak için düzenlenen serginin açılışında konuşan Erdoğan, 'Bu sergi salgının hayatımızdaki zorluklarını biraz geride bıraktığımızın göstergesidir. Bu sergiyi hazırlayan Fatih Belediyesi'ne ve İstanbul Üniversitesi hocalarına teşekkür ediyorum. İbnülemin Mahmud Kemal İnal, İlim Yayma Vakfı açısından da önemli bir şahsiyet. İnal'ın mirası üzerinden İlim Yayma Vakfı hizmetlerine başlamış ve 70 yıllık bir geçmişe ulaşmış. Vasiyetini ayakta tutmak için mücadele veriyoruz. Bu sergide, geride bırakılan birikime şahit oluyoruz. İnal, Osmanlı ile Cumhuriyeti birbirine bağlayan köprü şahsiyetlerden. Özellikle akademik dünyadaki gençlerimizin önemli şahsiyetleri takip etmeleri gerektiğini düşünüyorum' dedi.

'ESERLERİN BİR KISMI MUHAFAZA EDİLDİKLERİ ARŞİVDEN İLK DEFA KAMUYA AÇILDI'

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, 'İnsan ortaya koyduğu eserlerle varlığını anlamlandırır. İbnülemin Mahmud Kemal İnal da ardında bıraktığı eserlerle toplumumuza ışık tutuyor. İbnülemin, mensubu olduğu büyük mazinin görgü ve terbiyesini özümsemiş önemli bir kültür insanıdır. Şehirler ve eserler mimarlarının şerefleriyle şereflenirler. Fatih'e baktıkça İbnülemin'in bendeki yeri daha da derinleşiyor. Fatih güzel şahsiyetlerin mirasıyla ruh buluyor. Eserlerin bir kısmı muhafaza edildikleri arşivden ilk defa kamuya açılıyor. Bu sergide emeği geçen her herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.

'33 ESERİ SEÇEREK SANATSEVERLERİN İLGİSİNE SUNMAYI AMAÇLADIK'

Serginin danışmalığını yapan İstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Şükrü Çoruk ise şunları söyledi: 'İbnülemin Mahmud Kemal İnal, ömrü boyunca topladığı hat levhalarını ve eski hayata ait eşyaları 1949 yılında İstanbul Üniversitesi'ne bağışlamıştır. Bu levhalar içerisinde hat sanatımız açısından da çok önemli olan Şeyh Hamdullah ve Yesari Mehmed Esad gibi de ünlü isimlerin de eserlerine rastlanmaktadır. Yüzlerce hat levha arasından 33 eseri seçerek sanatseverlerin ilgisine sunmayı amaçladık' ifadelerini kullandı.

29 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak sergide, Şeyh Hamdullah, Hafız Vahdeti, Mahmud Celaleddin, Mehmed Esad Yesari ve Necmeddin Okyay gibi önemli hattatların eserlerinin yanı sıra İbnülnülemin'in kitaplarının el yazması nüshaları ve kişisel eşyaları yer alıyor.

Ayrıca, İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın hayatının da kronolojik şekilde fotoğraflarla anlatıldığı sergide, ziyaretçiler İnal'ın hayatının anlatıldığı belgeseli de izleyebilecekler.

BİLAL ERDOĞAN: İNAL, OSMANLI İLE CUMHURİYETİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KÖPRÜ ŞAHSİYETLERDEN
BİLAL ERDOĞAN: İNAL, OSMANLI İLE CUMHURİYETİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KÖPRÜ ŞAHSİYETLERDEN
BİLAL ERDOĞAN: İNAL, OSMANLI İLE CUMHURİYETİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KÖPRÜ ŞAHSİYETLERDEN
BİLAL ERDOĞAN: İNAL, OSMANLI İLE CUMHURİYETİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KÖPRÜ ŞAHSİYETLERDEN
BİLAL ERDOĞAN: İNAL, OSMANLI İLE CUMHURİYETİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KÖPRÜ ŞAHSİYETLERDEN
BİLAL ERDOĞAN: İNAL, OSMANLI İLE CUMHURİYETİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KÖPRÜ ŞAHSİYETLERDEN
BİLAL ERDOĞAN: İNAL, OSMANLI İLE CUMHURİYETİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KÖPRÜ ŞAHSİYETLERDEN
BİLAL ERDOĞAN: İNAL, OSMANLI İLE CUMHURİYETİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KÖPRÜ ŞAHSİYETLERDEN
BİLAL ERDOĞAN: İNAL, OSMANLI İLE CUMHURİYETİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KÖPRÜ ŞAHSİYETLERDEN
BİLAL ERDOĞAN: İNAL, OSMANLI İLE CUMHURİYETİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KÖPRÜ ŞAHSİYETLERDEN

İbnülemin Mahmud Kemal İnal, İstanbul Üniversitesi, Bilal Erdoğan, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BİLAL ERDOĞAN: İNAL, OSMANLI İLE CUMHURİYETİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KÖPRÜ ŞAHSİYETLERDEN - Son Dakika


Son Dakika

Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü Bekçi, yol verme kavgasında ağabeyini darbeden kişiyi vurarak öldürdü Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü Miras kavgası kanlı bitti: Amcası, yengesi ve kuzenini öldürdü 51 yaşındaki kadın, tapu için bıçakla üzerine yürüdüğü babası tarafından öldürüldü 51 yaşındaki kadın, tapu için bıçakla üzerine yürüdüğü babası tarafından öldürüldü 18 Haziran'da dijital ortamda sunulacak olan öğrenci karneleri, isteyen velilere basılı olarak verilecek 18 Haziran'da dijital ortamda sunulacak olan öğrenci karneleri, isteyen velilere basılı olarak verilecek Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı Selim Soydan kendinden 9 yaş küçük Nihat Özdemir'in elini öpmeye çalıştı Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte Çalıntı Ferrari ile başı dertte olan Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilgili bomba iddia: Her şeyi sahte

Son Dakika Haberleri
09:31 Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu
09:26 Acemi hırsız Ankara'da yakalandı! Market görevlisiyle yaşanan arbede kameralarda
09:18 Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor
09:12 Zeytin Dalı Harekât bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
09:09 Ermenistan Sağlık Bakanı suçunu itiraf etti! Karabağ'da ölen asker ailelerinden özür diledi
09:03 Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi
18:18 Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi
18:12 Fenerbahçe'ye yeni hoca bildirimi! 72 saat içinde yeni hoca emojiyle paylaşılabilir
17:54 Tesla 6 bin aracını geri çağırdı!
17:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden 14 Haziran'da görüşecek
Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu Türk Telekom Stadyumu zemini söküldü! Belhanda'nın kovulmasına neden olmuştu         
09:31
Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor Kayıp Lütfiye Gündüz'ün eski eşi Duran Özdemir saldırıya uğradı! Müge Anlı olayı araştırıyor         
09:19
Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi Ünlü oyuncu koronavirüsü atlattı nikah masasına oturdu! Burak Sergen nişanlısı Nihan Ünsal ile evlendi         
09:03
Şoförün tuvalet molası faciayla sonuçlandı: 3 ölü, 5 yaralı Şoförün tuvalet molası faciayla sonuçlandı: 3 ölü, 5 yaralı         
03:11
Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Onur Bay'ın ardından Yüsra Geyik de diziden ayrılıyor         
01:01
Mehmet Ali Erbil, gözyaşları içinde anlattı: Bizi üvey babaya ezdirdiği için annemi sevemedim Mehmet Ali Erbil, gözyaşları içinde anlattı: Bizi üvey babaya ezdirdiği için annemi sevemedim         
00:35
İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi İlayda Alişan ile Serkay Tütüncü aşkı belgelendi         
00:19
ABD basınında Türk SİHA'larına övgüler dizildi: Oyun değiştirici ABD basınında Türk SİHA'larına övgüler dizildi: Oyun değiştirici         
23:04
Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu Berfu-Eser Yenenler çiftinden takipçilerini gülümseten tatil pozu         
21:42
Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı Ezgi Mola'ya destek veren ünlüler hakkında suç duyurusunda bulunulunca sosyal medya ayağa kalktı         
20:22
İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak İbo Show'da bomba gibi final! Son bölüme birbirinden ünlü isimler konuk olacak         
18:22
Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi Tek göz çıkarılırsa hayatta kalınıyor! Kara mantar hastalarının yeni fotoğrafları geldi         
18:18
İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu İtfaiye aracındaki tepki çeken görüntüler 4 kişinin işini kaybetmesine neden oldu         
17:18
Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı Fitness hocası Pamela ayna karşısında bikinisini açarak tanıtım yaptı         
16:29
Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı Meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, 5. kemoterapiden sonraki halini paylaştı         
16:18
9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı 9 kişinin yaşamını yitirdiği feci kazada kahreden ayrıntı: Vefat edenlerden biri 6 aylık hamile çıktı         
15:23
Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor Açıklanan enflasyon rakamlarının ardından emekliye çifte bayram, memura ise fark geliyor         
12:49
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2021 09:37:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BİLAL ERDOĞAN: İNAL, OSMANLI İLE CUMHURİYETİ BİRBİRİNE BAĞLAYAN KÖPRÜ ŞAHSİYETLERDEN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement