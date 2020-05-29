Bilecik ilçelerinde salgın sonrası ilk kez cuma namazı kılındı - Son Dakika

Bozüyük'te bulunan Kasımpaşa Camisi ve bahçesinde sosyal mesafe kuralına uyarak saf tutan vatandaşlar, maske ile namazlarını kıldı.

Osmaneli'deki tarihi Rüstem Paşa Camisi'ne gelen vatandaşlar burada sosyal mesafe kuralına uyarak namaz kıldı. Haftalar sonra camilere kavuşan vatandaşlar, namazın ardından dua etti.

Kaymakam Berker Çırak, kurallara uyan vatandaşlara teşekkür etti.

Cami içinde namaz kılınacak alanlar sosyal mesafe kuralları ölçülerek işaretlendi. Vatandaşlar kurallara uyarak namazını eda etti.

Gölpazarı ilçesinde belediye etkinlik alanında sosyal mesafe kuralına uyularak vatandaşlar namazlarını eda etti.

Bilecik 'i Gölpazarı , Pazaryeri , Osmaneli ve Bozüyük ilçelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cemaatle ibadete ara verilmesinin ardından ilk cuma namazı kılındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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