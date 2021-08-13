Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye filosuna katılan 12 hibe araç törenle hizmete alındı - Son Dakika

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye filosuna dahil edilen 12 hibe araç törenle hizmete girdi.

Belediye araç parkında düzenlenen törende konuşan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, göreve geldiği günden itibaren yapılan temasların meyvelerinin toplandığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden 1, Kestel Belediyesinden 2, Sağlık Bakanlığından 2, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 3 ve belediye tarafından alınan 1 olmak üzere toplam 9 aracın hizmete girmesinin mutluluğunu yaşadığını kaydeden Tekin, "Gelecek 3 hibe araç ile 2,5 yılda belediyemize 12 araç kazandırmış olacağız. Allah kazasız belasız güzel hizmetlerde kullanmayı nasip etsin." diye konuştu.

Tekin, araçların ilçeye kazandırılmasında katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Törene, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Soydan, MHP İlçe Başkanı Haluk Filizli, AK Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Büşra Kanat, belediye ve il genel meclis üyeleri, mahalle muhtarları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve belediye personeli katıldı.