Bilecik Papaz Yahnisi Tescillendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bilecik Papaz Yahnisi Tescillendi

Bilecik Papaz Yahnisi Tescillendi
17.01.2026 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bilecik papaz yahnisi, Osmanlı mutfağından günümüze uzanan köklü geçmişiyle coğrafi işaret aldı.

Türk Patent ve Marka Kurumunca (TÜRKPATENT) coğrafi işaretle tescillenen "Bilecik papaz yahnisi", Osmanlı mutfağından günümüze uzanan köklü geçmişiyle sofraları süslemeye devam ediyor.

Bilecik'in özellikle Osmaneli ilçesinde, Osmanlı'nın erken dönemlerinden itibaren farklı toplulukların bir arada yaşaması, mutfak kültüründe de karşılıklı etkileşimi beraberinde getirdi. Bu kültürel birikimin önemli örneklerinden biri olan papaz yahnisi, et ve sebzelerle hazırlanan, tatlı ve ekşi lezzetlerin dengeli biçimde bir araya geldiği geleneksel bir yemek olarak öne çıkıyor.

Et, arpacık soğan ve domates sosu, üzüm sirkesi ve bal kombinasyonuyla hazırlanan yahni, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odasının başvurusuyla TÜRKPATENT tarafından geçen ay, coğrafi işaret tescili aldı.

Kendine özgü lezzetiyle bölgenin gastronomi kimliğini yansıtan Bilecik papaz yahnisi, hem ev mutfaklarında hem de yerel restoranların menülerinde yaşatılıyor.

Tatlı-ekşi dengesiyle beğenilen bu yemek, yüzyıllardır kuşaktan kuşağa aktarılarak günümüze ulaşıyor.

"Bu yemek bölgeyle özdeşleşmiş, özelliklerini buradan almıştır"

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Öğretim Görevlisi Mesut Kaplan, AA muhabirine, Bilecik papaz yahnisinin özellikle Osmaneli ilçesine özgü bir yemek olduğunu söyledi.

Osmaneli'nin 1300'lü yıllardan itibaren yerleşik hayata geçilen önemli bir bölge olduğunu belirten Kaplan, "Yüzyıllar boyunca Türkler ve azınlıklar bu bölgede birlikte yaşadı." dedi.

Kaplan, yemeğin adının, azınlık mutfağında ete uygulanan işlemlerle benzerlik göstermesinden kaynaklandığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bu yemek bölgeyle özdeşleşmiş, özelliklerini buradan almıştır. Papaz yahnisinin en önemli özelliği, ete uygulanan pişirme tekniğidir. Etin kızarması, küçük soğanlar ve sebzelerle uyumu, kendine has bir lezzet oluşturur. Bazı aileler, yemeği sirke ve baldan elde ettikleri özel soslarla hazırlamaktadır. Bu yönüyle papaz yahnisi, diğer et yemeklerinden ayrılır. Benzer yemekler farklı bölgelerde de yapılabiliyor ancak bizim bölgemizde bu yemek yüzyıllardır pişiriliyor. Osmanlı mutfağına girmiş, kabul görmüş ve günümüze kadar ulaşmış bir yemektir. Papaz yahnisinin geçen ay aldığı coğrafi işaret tescili, ürünün kayıt altına alınması ve gelecek kuşaklara aktarılması açısından çok önemli. Amacımız bu yemeği yaşatmak ve daha geniş kitlelere tanıtmak."

Kaplan, tescille birlikte ürünün yaygınlaştırılması konusunda önemli bir adım atıldığını belirtti.

Menüsünde yahniye yer veren lokantalardan birinin sahibi Vedat Daş ise yıllardır yaptıkları Bilecik papaz yahnisinin tescillenmesinin, hem kentin tanıtılması hem de kültürün yaşatılması için büyük olanak sağlayacağını vurguladı.

Lokantanın müşterilerinden Abdullah Tetik de tescillenen lezzet yahninin en güzel yemeklerden biri olduğunu ifade ederek, bu yöresel lezzetin coğrafi işaretle tescillenmesinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaynak: AA

Gastronomi, Osmanlı, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilecik Papaz Yahnisi Tescillendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

12:17
Acun Ilıcalı’nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği isim Süper Lig devine imzayı atacak
11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:32:00. #7.11#
SON DAKİKA: Bilecik Papaz Yahnisi Tescillendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.