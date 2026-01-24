Bilecik\'te 126 bin makaron yakalandı

Bilecik'te jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda 126 bin 840 adet makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Bilecik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 4733 ve 5607 sayılı Kanuna muhalefet kapsamında Osmaneli ilçesinde bir şüpheli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şüpheliye ait 3 ayrı adres ile 1 araçta yapılan aramalarda, 43 bin 640 adet dolu makaron, 23 bin 200 adet boş makaron ve 60 bin adet boş makaron paketi olmak üzere toplam 126 bin 840 adet makaron ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 adet kaçak sigara basım imalathanesi, 2 adet kompresörlü sigara sarma makinesi, 1 adet sigara paketi doldurma makinesi, 1 adet sigara mentolü basma makinesi, 1 adet sigara paketi jelatin kaplama makinesi, 1 adet kompresör ile 22 kilo 250 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı. - BİLECİK